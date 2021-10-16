«Как они это сделали?»: США в шоке от облетевшей Землю ядерной ракеты Китая

Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем поразить свою цель. Как пишет The Financial Times, Пекин продемонстрировал свой «передовой космический потенциал», который застал разведку США врасплох.

Пять человек, знакомых с испытаниями, заявили, что китайские военные запустили гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету через низкоорбитальное пространство.

Мы понятия не имеем, как они это сделали, — отметил инсайдер в разведке США.

Правда, по данным разведки, ракета всё же не достигла цели — не долетела примерно 33 километра. Однако источники газеты заявили, что испытания показали, что Китай добился поразительного прогресса в области гиперзвукового оружия и продвинулся намного дальше, чем думали официальные лица США.

Учения вызвали вопросы к Пентагону о том, почему Соединённые Штаты до сих пор недооценивают модернизацию Вооружённых сил Китая.

Ранее обозреватель The National Interest офицер армии США в отставке Дэвид Пайн написал в своей колонке, что одной ядерной атаки России по США будет достаточно, чтобы погибли 90% американцев. Он обвинил разведку США в тотальном провале по слежке за врагами США за последние 80 лет, начиная с Пёрл-Харбора и заканчивая военным и экономическим альянсом России и Китая.