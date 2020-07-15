Истребителю-перехватчику МиГ-31 готовят преемника

https://static.news.ru/photo/7a30f760-c74e-11ea-b0b2-fa163e074e61_660.jpg Истребитель МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) создадут на базе МиГ-31, рассказал гендиректор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко. По его словам, МиГ-31 является уникальной машиной, не имеющей аналогов в мире.

Топ-менеджер отметил, что по итогам 2019 года комиссия Минобороны РФ отобрала самые перспективные проекты этого ПАК ДП, разработанные во время научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, пишет РИА Новости.

Работы по данному направлению продолжаются, — заявил руководитель предприятий.

Ранее бывший главком Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал, что проектирование ПАК ДП начнётся не ранее 2019 года. Тарасенко в 2018-м заявлял, что жизненный цикл предшественника ПАК ДП — МиГ-31 — закончится через 10 лет и самолёту понадобится преемник.