«Готовят что-то серьёзное»: герой России о сбитых под Курском БПЛА ВСУ

Уничтожение двух украинских БПЛА над Курской областью говорит о «разведке боем» со стороны ВСУ и о подготовке «чего-то более серьёзного» со стороны киевских властей, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. Спикер не исключил, что соседнее государство рассматривает авианалёт или ракетный удар по территории РФ.

Они (ВСУ. — NEWS.ru) в очередной раз устроили провокацию на нашей территории. Сбитые БПЛА подтверждают, что готовится какая-то более серьёзная акция, а это была разведка боем. ВСУ выискивали цели, высматривали расположение средств ПВО, воинских частей для какого-нибудь авианалёта или ракетного удара. Но наши средства ПВО это пресекли и будут пресекать в дальнейшем. Территория РФ священна. Наши сделали выводы и не допустят ошибок, как в случае с вертолётами [ВСУ в Белгороде], — рассказал Липовой.

Российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области, сообщил утром 25 апреля глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, жертв и разрушений нет, власти держат ситуацию на контроле. Он также продлил в субъекте действие режима повышенной террористической опасности, введённого на период с 11 по 25 апреля.

Накануне советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что украинские военные запускали ракеты «Точка-У» в сторону России и республик Донбасса. Однако данных о жертвах и пострадавших нет, что, по его словам, говорит о перехвате ракет силами ПВО.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что на объекты Вооружённых сил РФ сбросили ёмкости с ампулами. Предположительно, они должны были взорваться, содержимое уже изучают специалисты. В Минобороны также обвинили США в подготовке провокаций. По мнению ведомства, их целью станет обвинение российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине.