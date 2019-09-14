https://static.news.ru/photo/7bcbb5a2-d6a3-11e9-b687-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генерал-лейтенант американской армии в отставке Томас Фоер заявил, что Вооружённым силам США не надо торопиться в создании гиперзвуковых ракет. Вместо того, чтобы сравнять свой потенциал с вооружениями России и Китая, следует заняться обороной.

По мнению генерала, будет лучше, если американцы станут развивать систему ПРО, сообщает журнал The National Interest .

Своё мнение Фоер обосновал тем, что ещё не известны возможности российских гиперзвуковых ракет. Возможно, они окажутся не такими быстрыми. Генерал подчеркнул, что в реальном бою Россия пока не опробовала гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», управляемый блок «Авангард» и противокорабельную ракету «Циркон».

Ранее News.ru сообщал, что ракета «Циркон» долетит до Пентагона за пять минут. Западные военные эксперты недооценили возможности новейшей российской гиперзвуковой ракеты морского базирования. Она оказалась значительно быстрее, чем думали специалисты. Исходя из предположения, что скорость ракеты не будет превышать 6 тыс. км/ч, западные эксперты неправильно просчитали последствия от её удара.