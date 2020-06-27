Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море для проверки систем и механизмов

https://static.news.ru/photo/27f73c10-b94e-11ea-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел в Белое море, сообщили в пресс-службе Северного флота. Моряки планируют проверить системы и механизмы после техобслуживания на судоремонтных предприятиях Северодвинска.

4 апреля судно завершило переход из Североморска через Баренцево и Белое моря и прибыл в Северодвинск для частичной модернизации. Там корабль прошёл плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов на предприятиях судоремонтного комплекса.

В ближайшее время экипаж фрегата проверит функционирование всех корабельных систем и механизмов, на которых выполнялись работы по техническому обслуживанию, — рассказали в ведомстве.

Самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота также осуществят облёт средств радиотехнического вооружения.

Кроме того, в пресс-службе Северного флота отметили, что за время нахождения в Беломорской военно- морской базе экипаж строго соблюдал санитарно-эпидемиологические требования, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, российский Военно-морской флот может заказать ещё несколько фрегатов типа «Адмирал Горшков». Речь идёт о строительстве четырёх кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения атомных подводных лодок, а также для противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.

Многоцелевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) разработаны в начале 2000-х годов в Северном ПКБ. Их максимальная скорость 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток. Корабль вооружён 16 ракетами «Оникс» или «Калибр», а также зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».