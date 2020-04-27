Эксперты отвели России четвёртое место по затратам на оборону

https://static.news.ru/photo/7ef0cc0c-8839-11ea-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в 2019 году потратила на оборону $65,1 млрд, рост в сравнении с предыдущим годом составил 4,5%. Такой объём военных расходов позволил ей занять четвёртое место в мире.

Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Всего в 2019 году военные расходы в мире составили $1917 млрд (рост на 3,6%). Лидером стали США, увеличившие расходы на 5,3%, до $732 млрд.

Кроме США топ-3 составили Китай ($261 млрд, рост на 5,1%) и Индия ($71,1 млрд, рост на 6,8%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Боннского международного центра конверсии (BICC) представили Глобальный индекс милитаризации. По итогам 2019 года Россия заняла в нём шестую строчку, а на первом месте традиционно разместился Израиль. Специалисты рассказали, что наблюдают общую тенденцию — рост уровня расходов на оборону, количества конфликтов в мире и военной активности.