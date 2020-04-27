Эксперты отвели России четвёртое место по затратам на оборону

Россия в 2019 году потратила на оборону $65,1 млрд, рост в сравнении с предыдущим годом составил 4,5%. Такой объём военных расходов позволил ей занять четвёртое место в мире.
Об этом
Кроме США топ-3 составили Китай ($261 млрд, рост на 5,1%) и Индия ($71,1 млрд, рост на 6,8%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Боннского международного центра конверсии (BICC) представили Глобальный индекс милитаризации. По итогам 2019 года Россия заняла в нём шестую строчку, а на первом месте традиционно разместился Израиль. Специалисты рассказали, что наблюдают общую тенденцию — рост уровня расходов на оборону, количества конфликтов в мире и военной активности.
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