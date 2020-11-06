Стратегические бомбардировщики РФ поднялись в воздух над Тихим океаном

https://static.news.ru/photo/95269ab2-2017-11eb-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря и северо- западной части Тихого океана, рассказали журналистам представители Минобороны РФ.

Продолжительность полёта составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ту-95 является самым скоростным турбовинтовым самолётом в мире. Благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, машина лучше скрыта от спутников системы SBIRS, которая следит за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам. Дальность ракет позволяет «Медведю» атаковать цели за пределами радиуса действия любых систем ПВО.

В конце октября 2020 года американские военные самолёты перехватили в районе побережья Аляски два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. Об этом заявили в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). В перехвате участвовали истребитель F-22 и самолёт-заправщик KC-135, которые поддерживались системами воздушного предупреждения и управления E-3.

Ранее NEWS.ru писал, что российский истребитель С-27 перехватил над Чёрным морем стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%.