Два бомбардировщика Ту-160 провели полёт над нейтральными водами Балтики

https://static.news.ru/photo/c0232af4-8a13-11ea-9938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Российские Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что продолжительность полёта двух бомбардировщиков составила более восьми часов. При этом на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 Польши, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут получить гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Проработать проект планируется до конца 2020 года.