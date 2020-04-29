Два бомбардировщика Ту-160 провели полёт над нейтральными водами Балтики

Российские Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что продолжительность полёта двух бомбардировщиков составила более восьми часов. При этом на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 Польши, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут получить гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Проработать проект планируется до конца 2020 года.
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