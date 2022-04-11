Будет уничтожено: военный эксперт о поставках ракетного оружия США Украине

США могут доставить Украине ракетное вооружение, которое позволит нанести удары по российским военным аэродромам, заявил NEWS.ru редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, в первую очередь речь может пойти о томагавках, установках HIMARS или ATACMS. Как отметил военный эксперт, опыт российской спецоперации на Украине показывает, что всё оружие, которое попадает через украинскую границу, ликвидируется. Так Леонков прокомментировал новость о том, что, по данным телеканала CNBS, администрация президента США Джо Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам.

Если поставят, то этим оружием ещё надо уметь управлять. Это не просто нажал на кнопочку — и оружие за тебя сделало. К тому же, как показывает опыт проведения спецоперации, всё вооружение, которое пересекает границу Украины, уничтожается. Так что если в США хотят, чтобы их оружие было уничтожено, то это их право, — сказал Леонков.

По его мнению, если Украина всё-таки получит американские ракетные комплексы, то под ударами могут оказаться аэродромы в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. Эксперт напомнил о том, что в первую неделю конфликта по ростовскому аэродрому стреляли при помощи комплексов «Точка-У». На вопрос о том, насколько вероятен подобный сценарий, Леонков отметил, что в американском обществе есть разные мнения на этот счёт.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли говорит, что прямое ввязывание в конфликт приведёт к прямому боестолкновению с Россией и Третьей мировой войне. То, что сказано в новости CNBS — это скорее не планы американского руководства, а выражения некоторых экспертов по поводу того, что надо поставить такого рода комплексы. Любой технический комплекс требует подготовки и обучения боевого расчёта, но на это нужно время, а оно сейчас работает не на украинскую сторону. Я думаю, это новость из области шапкозакидательства. Так же, как они про самолёты и танки Abrams говорили. Пока поставили 100 танков T-72 из Польши и Чехии, но они по пути своего следования будут уничтожены, если уже не уничтожены, — полагает военный эксперт.

Ранее бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Байдену следует посетить Украину. По его мнению, приезд в Киев может стать символом солидарности. Однако в Белом доме подчеркнули, что американский лидер пока не планирует поездку в Киев.