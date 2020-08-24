Британия намерена отказаться от танков

https://static.news.ru/photo/dfd08256-e685-11ea-90b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Simmonds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооружённых сил. Отказ от боевых машин связан с ростом стоимости обновления танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior.

Об этом сообщает газета Times. Издание отмечает, что в военном ведомстве Британии считают перспективными вложения в кибервооружение, космос и другие передовые технологии.

При том, что остаётся возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2, Великобритания уже выясняет мнение партнёров по НАТО по предложению об отказе от тяжёлой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в Альянс, — подчёркивает издание.

В Лондоне считают, что было бы правильным сделать ставку на лидерстве в штурмовой авиации. В этом случае Британия предоставит союзникам 50 вертолётов Apache, тяжёлые вертолёты-заправщики и вертолёты-разведчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен прийти на смену «Армате». Проект представлен 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020». В институте считают, что танк «Армата» и его версии останутся эффективными в бою до 2040-х годов.