Американскому самолёту дали название российского истребителя

Американский самолёт-разведчик De Havilland Dash-8 назвали так же, как и российский истребитель Миг-31. Оба сейчас обозначены как Foxhound («Лисья гончая»), передаёт «ПолитРоссия», ссылаясь на издание The Drive.

Своё новое имя секретный самолёт Dash-8 делит с российским перехватчиком дальнего действия МиГ-31 (по кодификации НАТО — Foxhound). Хотя, разумеется, самолёт США не имеет ничего общего с истребителем из России и является версией двухмоторного турбовинтового ближнемагистрального лайнера De Havilland Canada DHC-8, адаптированной для миссии военного наблюдения, — сообщает автор Томас Ньюдик.

Он добавил, что Пентагон не в первый раз использует наименования оружия других стран для своих образцов. Например, транспортный самолёт США C-2 Greyhound называется так же, как обозначают в странах НАТО самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» — SA-22 Greyhound.

В прошлом, однако, иногда прилагались усилия, чтобы избежать возможной путаницы. Например, отчётное наименование советского реактивного военного самолёта Як-28 было изменено с Brassard на Brewer: по-видимому, из-за сходства с названием французского самолёта Max Holste MH.1521 Broussard, — уточнил Томас Ньюдик.

Ранее сообщалось, что США сократят поставки самолётов F-35 из-за коронавируса. В нынешнем году крупнейший подрядчик Пентагона должен поставить 133–139 истребителей, в 2022 году вместо запланированных 158–163 самолётов выпустят 151–153 истребителя. В 2023-м заказчики получат 156 самолётов.