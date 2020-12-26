Американцев восхитила «не оставляющая шансов» российская торпеда

https://static.news.ru/photo/1032d230-48e9-11eb-b471-fa163e074e61_660.jpg Комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой (СПР) «Шквал-Э» Фото: Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»/ktrv.ru

Характеристики торпеды ВА-111 «Шквал», созданной и принятой на вооружение ещё в СССР, восхитили американских экспертов. Разработка высокоскоростной подводной ракеты у Советского Союза появилась после резкого прорыва Соединённых Штатов Америки в развитии ядерных силовых установок, уверены аналитики.

Авторы материала в журнале National Interest отметили , что «Шквал» оснастили твердотопливным двигателем. Он способен разогнать боеприпас до 370 километров в час. Показатели были достигнуты благодаря использованию суперкавитации — технологии, при которой из носовой части торпеды выбрасывается газ, образующий вокруг торпеды пузырь, сводивший контакт с водой к минимуму.

Тем не менее невероятная скорость «Шквала» оставляет противнику крайне мало шансов на ответные меры, если применить её в нужный момент, — считают эксперты.

Специалисты по вооружению выделяют у ракеты два недостатка: сильный шум во время движения и относительно низкая манёвренность.

Накануне пользователь китайского интернет-портала высоко оценил характеристики межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», назвав её лучшей в мире. Оружие разработано в России. «Сармат» призван заменить советские Р-36М2 «Воевода». В отличие от Р-36М в концепции нового комплекса делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, а на доставку пусть меньшего их числа, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский тяжёлый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые применит оружие по воздушными мишеням на учениях во второй половине 2021 года.

«Охотник» разработан в ОКБ Сухого. Он станет первым в армии РФ тяжёлым БПЛА с ударными функциями. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлётная масса — 20 тонн, максимальная скорость — 1000 км в час.