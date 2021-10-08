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Al Arab: Россия обошла США в гонке вооружений

15:24, 09 октября 2021
Al Arab: Россия обошла США в гонке вооружений Фото: pixabay.com
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Благодаря успехам в создании гиперзвуковых ракет Россия вооружилась «более мощной дубиной» по сравнению с США. Вашингтону нечего противопоставить, поэтому баланс в гонке вооружений сместилась не в сторону Запада. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Al Arab.

Автор материала отметил, что США расслабились после победы в холодной войне. Пока Штаты пребывали в эйфории, Россия не теряла времени и сегодня может похвастаться ракетами, которых нет у Америки.

Речь, в частности, о ракетах, способных летать со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, что затрудняет их обнаружение и отслеживание радарами. Кроме того, Россия усовершенствовала не только носители, но и ядерные боеголовки.

Вашингтону придётся приложить усилия, чтобы догнать Москву, а также создать эффективные средства противодействия. На это ему могут потребоваться году, заключил автор.

Ранее сообщалось, что российские военные впервые испытали гиперзвуковую ракету «Циркон». Она была выпущена с АПЛ «Северодвинск» в Баренцевом море и успешно поразила условную цель.

Испытания впечатлили читателей британского издания Daily Mail. Они сравнили скорость ракеты с кулаками мастера восточных единоборств и звезды кинобоевиков Брюса Ли.

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