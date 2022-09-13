Зюганов призвал к максимальной мобилизации сил и ресурсов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Геннадий Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости полной мобилизации сил и ресурсов России для победы в спецоперации на Украине, сообщается на сайте коммунистической партии. По его словам в течение последних месяцев СВО превратилась в настоящую войну с США, Европой и НАТО. Этот альянс, как считает Зюганов, пытается переломить исход конфликта в пользу фашистов с помощью поставок оружия и вовлечения наемников.

Но любая война требует ответа. Прежде всего требуется максимальная мобилизация сил и ресурсов. Требуется сплочение общества и четкое определение главных приоритетов. Наша партия давно определила эти приоритеты и в области экономики, и в социальной политике, и в науке, и в образовании, и в патриотическом воспитании, — заявил Зюганов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что речи о полной или частичной мобилизации в России сейчас не идет. По его словам, в настоящий момент эта возможность не рассматривается.

В свою очередь член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что в России необходимо провести полную мобилизацию для победы в специальной операции на Украине. Парламентарий добавил, что в этом вопросе общество должно быть максимально консолидировано и настроено на победу. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отметил, что в настоящее время нет необходимости в принятии такого решения.