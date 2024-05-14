Зюганов раскрыл позицию КПРФ по кандидатуре Любимовой Зюганов: КПРФ проголосует против кандидатуры Любимовой на пост главы Минкульта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

КПРФ проголосует против кандидатуры Ольги Любимовой на пост министра культуры, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, фракцию не устраивает культурная политика, передает корреспондент NEWS.ru.

Нас абсолютно не устраивает культурная политика, — заявил Зюганов на заседании фракции.

Он добавил, что КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Зюганов утверждает, что партия не будет «сталкиваться в лоб» с предложением, однако «категорически за» голосовать не станет.

Кандидатура на пост главы Минобрнауки в лице Валерия Фалькова также не получит поддержку КПРФ, отметил Зюганов. Партия воздержится при голосовании, уточнил он. Аналогичную позиция фракция заняла по кандидатуре Максута Шадаева на пост главы Минцифры.

До этого Зюганов заявил, что КПРФ поддерживает кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Он объяснил, что чиновник стал первым из министров, кто предложил проводить совместные коллегии ведомств с фракцией. Его инициативы привели к продвижению военно-прикладной науки, что дает хорошие результаты на поле боя, считает глава коммунистической партии.

Ранее КПРФ воздержалась при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев уточнил, что это связано с бюджетной политикой.