Журавлев заявил о прямом участии Франции в конфликте против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Присутствие в рядах ВСУ французских наемников, предположительно, из числа кадровых военных, говорит о прямом вмешательстве Парижа в боевые действия на Украине, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий не исключил, что решение об отправке бойцов принималось кем-то из правительства Пятой республики.

Без ведома правительства такую ораву отправить за рубеж невозможно, тем более устроить так, чтобы они находились в одном подразделении. Во Франции, между прочим, наемничество — уголовное преступление. Корреспонденты TF1 периодически ездили в расположение этой части в командировки. Что это, как не прямое участие в военном конфликте? — отметил Журавлев.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Отмечается, что ликвидировано более 60 бойцов, в основном из Франции.

Ранее также стало известно, что на Купянском направлении был ликвидирован наемник из Болгарии Светослав Славков, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ. О его ликвидации рассказал военкор Юрий Котенок, отметив, что это первый подтвержденный болгарский наемник, нейтрализованный российскими военными.