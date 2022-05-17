Желанию депутатов Госдумы участвовать в спецоперации нашли объяснение Герой России Красов объяснил желание депутатов Госдумы участвовать в спецоперации

Государственная дума Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Герой России Андрей Красов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что многие депутаты хотят принять участие в спецоперации. По словам члена комитета ГД по обороне, их желание можно объяснить патриотизмом. Многие из них делают всё, чтобы Россия процветала.

Сейчас уровень поддержки народа и в депутатском корпусе, президента Российской Федерации и специальной военной операции, которая проводится нашими вооружёнными силами, на крайне высоком уровне, больше 80%, и то, о чём говорил Вячеслав Викторович Володин, что депутаты выполняют задачи и в зоне боевых действий и в качестве врачей, это соответствует истине, — подчеркнул Красов.

Он отметил, что в это непростое время каждый стремится выполняться всё, что от него зависит. Все это делают на благо родины.

Честно говоря, мы все являемся гражданами Российской Федерации и каждый гражданин, не беря в расчёт отдельных деятелей, которые убежали за рубеж, патриот своего отечества. Каждый, будь то рабочее место или зона боевых действий, выполняет свои задачи для того, что бы страна уверенно стояла на своих ногах и без страха смотрела в своё великое, без всякого сомнения, будущее, — добавил Красов.

Ранее Володин заявил, что многие депутаты просят направить их в зону военных действий, но это возможно только после одобрения Минобороны. По словам председателя нижней палаты парламента, такие командировки не должны носить стихийный характер. В Кремле уверены, что Россия добьётся всех целей спецоперации на Украине.