«Жалкие попытки»: в Совфеде объяснили, зачем Макрону нужен диалог с Путиным Сенатор Климов: Макрон при помощи диалога с Путиным хочет повысить себе рейтинг

Фото: kremlin.ru

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет повысить себе рейтинг за счет диалога с российским лидером Владимиром Путиным, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с NEWS.ru сенатор уточнил, что это похоже на жалкие попытки собрать дополнительный электорат.

У Макрона низкий рейтинг, и, видимо, чтобы его поднять и хоть как-то перехватить аудиторию тех, кто является его оппонентами, он вдруг вспомнил, что у него есть возможность позвонить в Москву. Я это рассматриваю исключительно как жалкие попытки насобирать себе дополнительный электорат, — пояснил Климов.

Сенатор также задался вопросом, зачем Путину может потребоваться диалог с Макроном. Он напомнил, что Макрон сам прервал контакты с российским лидером, подставлял высших должностных лиц РФ и грозился отправить французов в зону спецоперации на Украине.

Он сам прервал диалог, сам подставлял наших высших должностных лиц. Макрон грозил отправить французскую армию на территорию украинского театра военных действий. Еще он провалил выборы собственной партии в период голосования за депутатов Европарламента. И сейчас у него в стране проводят досрочно им же объявленные выборы, — добавил сенатор.

Макрон ранее заявил, что продолжил бы диалог с Путиным. Он также подтвердил, что в последние месяцы лидеры двух стран не общаются. Макрон допустил, что может поговорить с российским президентом по разным темам, например, обсудить атомные электростанции или что-то еще.