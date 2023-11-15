«Жаль, сам не додумался»: сенатор про запрет на изображение Кремля на водке Сенатор Цеков поддержал запрет на изображение Кремля на водке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на изображение Кремля на водочных изделиях — хорошее предложение, сказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, не стоит размещать изображения архитектурных памятников на этикетках алкогольных напитков. Сенатор выразил сожаление, что сам ранее не выступил с такой инициативой.

Это хорошее предложение запретить изображать Кремль на водке, жаль, я не додумался до этого раньше. Инициативу Султана Хамзаева я поддерживаю, не стоит размещать изображения архитектурных памятников на этикетках алкогольных напитков, — рассказал Цеков.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что изображение Московского Кремля и других памятников должно быть запрещено на этикетках винно-водочных изделий. По его мнению, производители размещают изображения архитектурных памятников для повышения продаж. Единственное исключение, которое предлагает парламентарий, это разрешить использовать на этикетках алкоголя исторические здания старинных винных заводов.

До этого Хамзаев предложил полностью запретить в России реализацию алкоголя в кегах, потому что контролировать продажи спиртного в такой таре невозможно. Он обратил внимание, что в случае принятия такого закона возможности недобросовестных поставщиков значительно сократятся.