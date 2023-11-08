В Госдуме обсуждают новый алкогольный запрет Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить реализацию алкоголя в кегах

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Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил полностью запретить в России реализацию алкоголя в кегах, потому что контролировать продажи спиртного в такой таре невозможно, пишет РИА Новости со ссылкой на парламентария. Он обратил внимание, что в случае принятия такого закона возможности недобросовестных поставщиков значительно сократятся.

Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Алкоголь в кегах является самой существенной лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатного и контрафактного алкоголя. Сегодня никто не считает: сколько алкоголя «приходит» в бары, рестораны и кафе в кегах и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу, — сказал депутат.

Ранее в ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах в российских аэропортах. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента. В настоящее время алкоголь продают только в магазинах duty free в зонах ожидания международных рейсов, а также в местах общепита воздушных гаваней. Авторы законопроекта считают, что владельцы магазинов беспошлинной торговли понесли большие убытки в период пандемии коронавируса, а также из-за антироссийских санкций со стороны Запада.