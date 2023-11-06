Летающим по России разрешат покупать алкоголь в аэропорту Правительство РФ предложило разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах

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Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает разрешить продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах в российских аэропортах. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента. В настоящее время алкоголь продают только в магазинах duty free в зонах ожидания международных рейсов, а также в местах общепита аэропортов.

Предлагается до 30 июня 2026 года включительно разрешить владельцам МБТ (магазины беспошлинной торговли) осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах торговых объектов, расположенных в залах ожидания вылетов внутренних воздушных перевозок пассажиров, — сказано в пояснительной записке законопроекта.

Как подчеркнули авторы законопроекта, владельцы МБТ и воздушных гаваней понесли большие убытки в период пандемии коронавируса. Помимо этого, ситуация усугубилась введением антироссийских санкций со стороны Запада.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий продажу алкоголя на летних верандах ресторанов и кафе. Документ был внесен на рассмотрение председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным.