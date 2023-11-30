«Защищаем право на частную жизнь»: Милонов о признании ЛГБТ экстремистской Милонов: ЛГБТ не про нюансы интимной жизни, а про радикальную левую повестку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни, заявил в разговоре с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Депутат назвал большим заблуждением мнение, что эта структура имеет отношение к интимной жизни людей. Он уверен, что ее главная опасность заключается в формировании «радикальной левацкой повестки».

ЛГБТ-движение не про нюансы интимной жизни человека, а имеет радикальную левацкую повестку. Эта структура, которая требует политических решений, причем безапелляционного принятия тех норм, которые они считают правильными. Вопросы интимной жизни касаются в меньшей степени, в основном это радикальная политическая повестка, которая не принята в нашей стране. Многие утверждения ЛГБТ вообще никем не поддерживаются и считаются в нашем обществе экстремистскими, — сказал парламентарий.

Милонов объяснил, что признание ЛГБТ экстремистским движением обусловлено правом человека на неприкосновенность частной жизни, которое гарантируется Конституцией РФ. По его словам, такие вопросы необходимо вывести из поля публичной дискуссии.

Поэтому оставим частную жизнь людей неприкосновенной, тем самым защищаем право на частную жизнь всех людей, включая людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, — сказал депутат.

Ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что запрет ЛГБТ-движения призван стать «нравственной самозащитой общества». По его словам, движение имеет все признаки экстремизма.