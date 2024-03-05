«Закроем лазейки»: ЛДПР предложила ужесточить выдачу гражданства России Слуцкий предложил ужесточить для иностранцев процедуру получения гражданства РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

ЛДПР подготовила законопроект для более тщательного отбора претендентов на получение гражданства и вида на жительство Российской Федерации, заявил в беседе с NEWS.ru председатель партии и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий. По его словам, предлагаемые меры «закроют лазейки», с помощью которых иностранцам легко удается получать российские документы и пользоваться льготами гражданина России.

Мы в ЛДПР всегда выступали за ужесточение миграционной политики и сейчас подготовили очередной законопроект, который направлен на более тщательный отбор претендентов на получение гражданства и вида на жительство Российской Федерации. Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны, — рассказал Слуцкий.

Как подчеркнул депутат, в страну необходимо пускать представителей востребованных профессий, образованных и талантливых людей. Он считает, что иностранцы должны приносить пользу российскому обществу и экономике государства. Слуцкий отметил, что Россия готова принимать тех людей, кому близки ее ценности, традиции и кто готов работать на благо страны.

Если человек действительно хочет стать гражданином нашей страны, он должен вложиться экономически. Отработать 10 лет или отслужить в армии по контракту. Случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство, — сказал он.

Согласно пояснительной записке законопроекта, предлагается продлить срок постоянного проживания в РФ для получения гражданства до восьми лет, для получения вида на жительство — до двух лет. Кроме этого, депутаты предложили упростить процедуру выдачи гражданства для лиц, которые заключили контракт о прохождении службы в рядах ВС РФ.

Ранее общественники из движения «Ветераны России» предложили ставить на строгий учет украинцев, которые получили российское гражданство. Поводом для этого стали избиения людей в Белгороде бандой подростков, чей главарь является бывшим гражданином Украины. По словам активистов, для минимизации подобных случаев необходимо следить за поведением несовершеннолетних украинцев на территории РФ.