Законопроект о «белых» хакерах внесли в Госдуму Депутат Немкин: Госдума рассмотрит вопрос легализации «белых» хакеров

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Законопроект о легализации деятельности «белых» хакеров в России направлен на рассмотрение Госдумы, рассказал РИА Новости один из авторов документа — член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Он пояснил, что инициатива продиктована ростом кибератак на отечественные информсистемы.

«Белые» хакеры работают на то, чтобы определить логику потенциальных хакеров-преступников, модифицировать уязвимые места и усилить защиту информационных систем и ресурсов. Поэтому такие специалисты должны быть защищены с точки зрения закона, — сказал Немкин.

Авторы проекта отметили, что в настоящее время «белым» хакерам для проверки защищенности систем российских компаний требуется получать множество разрешений. Без них хакеры рискуют быть привлеченными к ответственности за нарушения авторских прав, что грозит им крупными штрафами. Принятие закона позволит специалистам заниматься тестированием программ на предмет уязвимостей без разрешения правообладателей.

Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что объекты критической инфраструктуры РФ регулярно подвергаются хакерским атакам. По данным ведомства, они отражаются ежедневно. Замминистра иностранных дел Евгений Иванов подчеркивал, что хакерские атаки стали серьезным вызовом.