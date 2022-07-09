Захарова высмеяла планы Финляндии построить забор на границе с Россией Захарова высмеяла планы президента Финляндии построить забор на границе с Россией

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила решение президента Финляндии Саули Ниинисте, одобрившего строительство заграждений на границе с Россией на законодательном уровне. В своем Telegram-канале дипломат поинтересовалась у финского лидера, из какого материала местные власти будут возводить приграничные заграждения.

Частокол, профнастил или евроштакетник? — потроллила Захарова Ниинисте в соцсетях.

Ранее президент Финляндии одобрил поправки к закону о погранохране, которые позволяют установить дополнительные заграждения на границе с Россией. Отмечается, что изменения в законодательстве повысят готовность Хельсинки к «дестабилизирующим» ситуациям. Документ вступит в силу 15 июля.

До этого стало известно, что члены парламента Финляндии поддержали законопроект, который позволит им установить ограждение на границе с РФ. Общая протяженность барьера составит более 1300 км.