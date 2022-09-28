Захарова: Сикорский поблагодарил США за разрушение инфраструктуры ЕС Захарова: Сикорский поблагодарил США за разрушение гражданской инфраструктуры ЕС

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по сути поблагодарил США за разрушение гражданской инфраструктуры ЕС, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, за подобным евроненавистническим признанием должна последовать реакция Европейского союза, евроинститутов и евробюрократии.

Гражданин страны Евросоюза, депутат Европарламента Сикорский <...> поблагодарил США за диверсию. <...> за разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран Европейского союза, — сказала Захарова.

До этого представитель МИД также опубликовала пост в Telegram, в котором высмеяла заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Та пригрозила решительными действиями за «саботаж» с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Не понимаю: евродепутат Сикорский благодарит за случившееся США, кому же тогда «грозит» Урсула? — написала Захарова.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя инцидент на газопроводах, написал в своем Twitter: «Спасибо, США», не уточнив при этом, что он имеет в виду. Это вызвало реакцию Захаровой, заявившей, что благодарность в адрес США можно трактовать как официальное заявление о теракте.