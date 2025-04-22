Захарова рассказала об интервью с защищавшим фейки о Буче журналисте Захарова показала интервью с журналистом, агрессивно защищавшим Зеленского и ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале разместила ранее не публиковавшееся интервью с корреспондентом одного из СМИ. В разговоре он защищал распространяемые Вооруженными силами Украины фейки и президента Владимира Зеленского.

Дипломат добавила, что сказанное журналистом настолько шокировало само издание, что оно не стало его публиковать. По ее словам, интервьюер неохотно признался, что является гражданином России и задавал вопросы, касающиеся отношений с США. Потом журналист начал аккуратно, но затем все более активно защищать Зеленского и ВСУ. Он повторил уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче. Однако не смог привести никаких доказательств, которых в принципе нет ни у кого, подчеркнула дипломат.

Захарова сообщила, что беседа закончилась «сеансом экзорцизма», когда собеседник смехом ответил на ее слова о зверствах бойцов ВСУ в Курской области и жертвах советского народа во время Великой Отечественной войны. Дипломат добавила, что не хотела публиковать интервью, но в студии присутствовал участник СВО. Он не поверил происходящему у него на глазах. Узнав, что выпуск откладывается на неопределенный срок, мужчина сказал, что люди должны это увидеть.

По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил и защищал нашу страну на СВО, и, так получилось, волею судеб оказался рядом, наблюдал нашу беседу, я и публикую это «интервью», — объяснила она.

Захарова добавила, что обычно в интервью скрывают лица тех, кто находится в уязвимой позиции и кого хотят защитить. Она спрятала личность журналиста, чтобы дело не дошло до самосуда.

Ранее, комментируя факты нарушения Киевом пасхального перемирия, Захарова подчеркнула, что такой подход является системным. Дипломат указала на нарушения Киевом Минских соглашений, а также 30-дневного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.