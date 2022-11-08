Захарова рассказала о контактах России и США Захарова заявила, что Россия и США сохраняют точечные контакты

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Россия сохраняет точечные контакты с США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live». По ее словам, Москва и Вашингтон общаются по тем вопросам, которые «вызывают необходимость их ведения».

Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения, — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула открытость России «к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес».

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в недавнем прошлом США контактировали с Россией ради снижения рисков применения ядерного оружия и донесения возможных последствий его применения Москвой. Задействованные для диалога контакты он не раскрывал, «чтобы их защитить».

Газета The Wall Street Journal перед этим писала, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в связи с ситуацией на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила, что Вашингтон обсуждает только те вопросы, которые беспокоят непосредственно государство и никак не касаются Украины.