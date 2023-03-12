Захарова рассказала, что мешает реализации зерновой сделки Захарова: реализации российской части зерновой сделки мешают односторонние санкции Запада

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только украинская часть зерновой сделки реализуется эффективно. По ее словам, экспорту сельскохозяйственной продукции из России мешают односторонние западные санкции. Захарова подчеркнула, что договоренности, которые были заключены в Стамбуле, должны выполняться в увязке друг с другом. Это необходимо для решения гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МИД РФ.

Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций, — сообщила Захарова.

Она отметила, что Москве известно о высказываниях различных сторон относительно продления «черноморской инициативы». Дипломат добавила, что переговоры на этот счет с участием российских представителей не велись.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зeленский заявили во время встречи в Киеве, что действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период поcле 18 марта. При этом агентство Reuters сообщило, что украинская сторона начала онлайн-переговоры по продлению зерновой сделки без участия Моcквы.

Впоследствии Захарова заявила, что продление зерновой сделки будет зависеть от выполнения ее роcсийской части. Представитель МИД отметила, что в случае невыполнения соглашения прогноз пессимистичен.