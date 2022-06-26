Захарова провозгласила крах британской монархии

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала опасения политиков Великобритании по поводу того, что РФ может развязать ядерную войну. По её словам, подобные разговоры являются удобной темой, призванной отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии «в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов».

Захарова отметила, что пугать российской угрозой и весь мир, и самого себя Лондон начал далеко не сегодня. В качестве примера она привела книгу доцента Ланкастерского университета Магнуса Кларка, изданную в 1982 году, в которой тот детально описывает последствия ядерного удара СССР по Соединённому Королевству. Автор предположил, что Советский Союз может нанести его в период рождественских праздников, когда страна наиболее уязвима.

На самом деле королевство наиболее уязвимо во времена, когда на ключевые позиции страны назначают таких профессионалов, как Борис Джонсон, Бен Уоллес и Лиз Трасс (премьер-министр, главы Минобороны и МИД Британии соответственно. — NEWS.ru), — написала Захарова.

Представитель ведомства добавила, что книга содержит как трезвые оценки, так и довольно «шизофренические» тезисы. К первым она отнесла утверждение автора о том, что никакой советской угрозы Западу никогда не существовало. Её придумали США, поскольку Москва не соглашалась с планами Вашингтона по «перекройке мира». Ко вторым — предположения о том, что ядерный апокалипсис мог бы пойти на пользу Великобритании, так как за ним может последовать экономический бум.

В заключение Захарова привела цитату о том, что любые британские оценки вероятности нападения СССР, скорее всего, будут ошибочными. По её мнению, это высказывание может послужить отличным эпиграфом к большинству подобных исследований.

Ранее Джонсон призвал партнёров Великобритании готовиться к затяжному многолетнему конфликту на Украине. Глава британской армии генерал Патрик Сандерс в свою очередь заявил о необходимости создать вооружённые силы, способные «победить Россию». Он отметил, что Великобритании нужно быть снова готовой к военным действиям в Европе.