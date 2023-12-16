Захарова предсказала эффект от новых санкций Евросоюза Захарова: очередной пакет санкций ЕС нанесет больший вред ему самому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Больший вред новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и все предыдущие, нанесет самому ЕС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, за решения Брюсселя по ограничениям, а также членству в ЕС Украины и Молдавии придется расплачиваться населению сообщества.

Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций — в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств — принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с <...> Украиной и Молдавией, об очередном пакете односторонних ограничительных мер против России, которые, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу, — сказала Захарова.

Она отметила, что ресурсы ЕС, необходимые для внутреннего развития, направляются на обслуживание интересов США, в том числе их военно-промышленного комплекса. Под давлением геополитических просчетов США Евросоюз продолжает терять политический и экономический вес.

По словам Захаровой, с таким унизительным курсом сообщества в ЕС не все согласны. Это приводит к нарастанию внутреннего напряжения, по Евросоюзу расходятся «трещины». При этом Брюссель своим «диктаторским поведением» демонстрирует отказ странам-членам в демократическом праве на особое мнение и защиту своих интересов, указала представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал новый пакет антироссийских санкций, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала. Известно, что Вена планировала заблокировать введение рестрикций. В Евросоюзе назвали произошедшее «совпадением».