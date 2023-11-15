Захарова предостерегла Пашиняна от попытки «усидеть на двух стульях» Захарова: заигрывания Пашиняна с Западом могут привести к порабощению страны

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября и поставки западных вооружений Еревану — это «звенья одной цепи», сказала на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, попытка «усидеть на двух стульях» никого до добра не доводила.

Мы рассматриваем последние заявления и шаги армянского руководства, включая отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, откровения господина Григоряна (секретарь Совбеза Армении. — NEWS.ru) насчет так называемой «евроинтеграции» или «внеблокового статуса» Армении, расширение поставок в республику западных вооружений, внезапную так называемую «дружбу» Еревана с киевским режимом, наверное, как звенья одной цепи, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что такие действия могут привести к порабощению Армении.

Пашинян заявил, что его стране не стоило рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. По его словам, Москва сама нуждается в вооружении и сейчас не может обеспечить потребности республики, которая уже «вкусила горькие плоды» своей ошибки. Он также заявил, что политически Москва отдаляется от региона. По мнению Пашиняна, это приведет к тому, что однажды в Армении могут проснуться и увидеть, что России на Южном Кавказе больше нет.