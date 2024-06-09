Захарова пожаловалась на «козни Запада» перед ПМЭФ Захарова: козни Запада не помешают отношениям России с мировым большинством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Страны Запада строили козни и перед Петербургским международным экономическим форумом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях этого мероприятия. По ее словам, представителям России не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки или даже пролетать в воздушном пространстве, однако Москва продолжает выстраивать отношения с большинством стран на мировой арене, передает корреспондент NEWS.ru.

Да, западники всегда будут строить козни. И здесь, и когда мы едем куда-то. Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки. А мы занимаемся конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что если Париж добавит в санкционные списки российских дипломатов, то против французских представителей МИД будут введены ответные меры. Так она отреагировала на предупреждение французского внешнеполитического ведомства после заявления пресс-секретаря российского посольства в Париже Александра Макогонова, который заявил о том, что отправленные на Украину из Франции инструкторы станут законной целью российских военных.

Также представитель МИД подтвердила, что посольство России в Варшаве получило ноту от МИД Польши об ограничении передвижений российских дипломатов с 1 июня. В документе нет никаких разъяснений по поводу вводимых мер, обратила внимание она.