Захарова о возможной отставке Джонсона: «Ситуация полураспада Британии»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на новость о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля подаст в отставку. По её словам, сейчас можно наблюдать глубочайший кризис, ситуация полураспада королевства вызывает тревогу.

Она подчеркнула, что возможную отставку Джонсона должно прокомментировать посольство Британии, которое располагается по адресу на Луганской площади.

Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу площадь Луганской Народной Республики, вл. 1. Всем очевидно — либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике — основные характеристики, которые дают эксперты, — отметила Захарова.

На Даунинг-стрит подтвердили информацию об уходе Джонсона. Сегодня он выступит с обращением к нации.

Накануне 50 чиновников покинули свои посты, включая ключевых фигур в правительстве — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида, которые заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства».