Захарова назвала аморальным открытие памятника пособнику Гитлера в Румынии Захарова: открытие памятника пособнику Гитлера в Румынии недопустимо и аморально

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Мария Захарова

Россия решительно осуждает открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера — румынскому генералу Георге Манолиу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводятся на сайте ведомства, подобный шаг является недопустимым и аморальным с точки зрения Москвы.

Решительно осуждаем открытие бюста пособнику Гитлера. Этот шаг направлен, по сути, на героизацию нацизма и переписывание истории, — заявила Захарова.

Она добавила, что рассматривает данный эпизод как целенаправленную провокацию против памяти тех, кто боролся с нацизмом. Захарова предположила, что открытие бюста Манолиу не случайно состоялось за несколько дней до годовщины Великой Отечественной войны. Дипломат подчеркнула, что румынские власти участвуют в системной работе по забвению исторической памяти о борьбе с фашизмом.

Открытие бюста в коммуне Фаркаша уезда Нямц на северо-востоке Румынии состоялось 18 июня. Румынский военный изображен с немецким железным крестом на шее, который получил за участие в боевых действиях против Красной армии и осаду Севастополя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что СССР внес основной вклад в разгром фашизма. По последним данным, во время войны погибло 27 млн советских людей, однако страны Запада приняли решение не приглашать Россию на годовщину высадки в Нормандии, констатировал глава государства. Он добавил, что от Москвы «не убудет», однако посчитал странным, что на мероприятии будут присутствовать те, «кто возводит неонацистов на пьедестал почета».