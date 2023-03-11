Захарова нашла раздвоение личности у представителя Госдепа США Захарова заявила о раздвоении личности у Прайса после его слов о Боснии и Герцеговине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла раздвоение личности у представителя Госдепартамента США Неда Прайса после его слов о Дейтонских соглашениях. Они касаются территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Слова Прайса и «диагноз» ему она представила в личном Telegram-канале.

Прайс заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также «привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение». Таким образом, по словам представителя Госдепа, США предостерегают от угроз отделения Республики Сербской от БиГ, которые высказывал президент РС Милорад Додик. Прайс подчеркнул, что «статья три Дейтонской Конституции ясно гласит, что Республика Сербская должна в полной мере исполнять решения институтов Боснии и Герцеговины».

Невероятно. Нед, попробуйте поменять «БиГ» на «Сербия», «Республика Сербская» на «Косово», Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244 и получите диагноз — раздвоение личности, — написала Захарова.

Она напомнила, что Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово вопреки решению СБ ООН и таким образом нарушил территориальную целостность Сербии.

Ранее Захарова потребовала от Белграда выступить с официальной позицией по вопросу поставок Украине сербских боеприпасов. Она подчеркнула, что после этого российская сторона сделает выводы, так как тема передачи вооружений Киеву крайне важна для отношений двух стран.