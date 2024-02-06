За сталкинг предложили ввести уголовную статью Член СПЧ Кабанов: сталкинг необходимо признать уголовным преступлением

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Незаконное преследование, или сталкинг, должно быть ограничено на законодательном уровне, заявил в беседе с «Парламентской газетой» член Совете по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. По его словам, подобные преследования зачастую заканчиваются убийством или тяжкими травмами жертвы, поэтому преследователю должна грозить уголовная ответственность.

Если сталкерство не признают заболеванием, его необходимо признать преступлением, — подчеркнул Кабанов.

Как отмечает издание, сталкинг чаще всего проявляется в виде слежки преследователя за своей жертвой, это сопровождается навязчивыми сообщениями, угрозами и т.д. Обычно объектом преследований становятся бывшие партнеры. В октябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о возможности судебного запрета одному человеку приближаться к другому или контактировать с ним. Однако в правительстве не поддержали инициативу, объяснив, что в Гражданском и других кодексах уже прописаны необходимые механизмы защиты граждан от преследований.

Тем не менее, как рассказала изданию соавтор законопроекта, депутат Ксения Горячева, сейчас ведется подготовка документа к повторному внесению.

Мы сейчас обновляем текст законопроекта. <...> Будем дополнительно изучать практику применения тех статей, которые есть, что из этого работает, а что нет, — объяснила парламентарий.

Как напоминает издание, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за конкретные формы преследования. Так, за угрозы убийством грозит тюремный срок до двух лет; рассылка сообщений, порочащих честь и достоинство жертвы, расценивается как клевета, за которую придется выплатить штраф до 500 тысяч рублей или отправиться на обязательные работы на срок до 160 часов. Незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни человека обернется для сталкера штрафом в 200 тысяч рублей или тюремным заключением на два года.

Ранее психолог Алексей Рощин посоветовал жертвам сталкинга обращаться в полицию. Эксперт уточнил, что это может напугать преследователя, особенно если его поведение обусловлено хулиганскими побуждениями.