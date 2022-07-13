«Ядерная страна сделала свой выбор»: в ГД оценили признание Кореей ДНР Депутат Журова назвала признание Северной Кореей ДНР позитивным шагом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала NEWS.ru признание Северной Кореей независимости Донецкой Народной Республики. По мнению Журовой, КНДР тем самым продемонстрировала свое несогласие с однополярным миром во главе с США. Депутат также напомнила, что Северная Корея является ядерной державой, с мнением которой мировому сообществу приходится считаться.

Тут надо понимать, что КНДР, как и огромное количество других государств, абсолютно не устраивает однополярный мир. В Северной Корее есть своя идеология и исторический уклад. И им не нравится, когда кто-то пытается рассказывать их стране, как надо жить и что надо делать, особенно посредством введения драконовских санкций. Тем более что КНДР страна ядерная, и США, хочется им того или нет, приходится с ней считаться. Это достаточно позитивный шаг в процессе признания легитимного решения народа наших братских республик, — заявила Журова.

13 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея признала независимость Донецкой Народной республики. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии и выразил признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса. По его словам, этот шаг станет «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий.

О том, что донецкие дипломаты ведут диалог с Пхеньяном о признании, рассказала накануне глава МИД частично признанной республики Наталья Никонорова. Она добавила, что ДНР надеется в скором времени установить дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.