«Взяли тяжкий грех»: сенатор о попытках США скрыть данные об угрозе теракта Джабаров: попытка США скрыть угрозу теракта в «Крокусе» делает их соучастниками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если Соединенные Штаты знали о готовящемся теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», то они стали по сути соучастниками этого преступления, высказался в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, есть подозрения, что Вашингтон не просто обладал информацией о террористической атаке, но и стоял за ее подготовкой. Как подчеркнул сенатор, США «взяли на себя тяжкий грех» и рано или поздно все станет известно.

Недонесение информации о готовящемся преступлении делает эту сторону соучастником преступления. То есть если американцы знали детали готовящегося теракта в «Крокусе», но не передали их российским спецслужбам, то стали, по сути, соучастниками как минимум этого преступления. При этом у нас есть подозрения, что США не просто обладали дополнительной информацией, а стояли за подготовкой этого преступления — вместе с украинскими и британскими спецслужбами. Этот тяжкий грех они взяли на себя, и рано или поздно все станет известным, — заявил Джабаров.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США передали России не всю информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле». По сведениям зарубежных СМИ, Вашингтон опасался раскрыть свои источники и методы разведки. Кроме этого, поделиться всей информацией о готовящейся террористической атаке США не дали напряженные отношения с Россией.