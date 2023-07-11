«Взяли пятерых»: Кадыров рассказал об успехах спецназа «Ахмат» Кадыров рассказал об успехах спецназа «Ахмат» на артемовском направлении

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» взяли в плен пятерых военных Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Клещеевка. Политик отметил, что подразделения действуют четко и слаженно. Ранее стало известно, что «Ахмат» был передислоцирован на Артемовское направление.

В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Всё это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии Незалежной. Наши подразделения действуют очень слаженно и четко. Очевидное доказательство тому вы можете видеть на этих кадрах, — написал Кадыров, сопроводив текст видеокадрами.

Кроме того, он опроверг слухи о больших потерях «Ахмата» в Артемовске. Кадыров подчеркнул, что такими сообщениями украинские СМИ пытаются сгладить неудачи в контрнаступлении, однако подобные новости не имеют никакого отношения к реальной обстановке.

Также глава Чечни поблагодарил командира спецназа Апты Алаудинова и всех бойцов за самоотверженный труд.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о своей серьезной болезни, которые появились в последнее время в социальных сетях. Он заявил, что долго жить не хочет, но планирует прожить «коротко, но достойно».