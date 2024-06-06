«Выслушивать грязь»: Путин озвучил мысли по поводу саммита G20 Путин не исключает поездку на саммит G20 в зависимости ситуации на Украине

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин еще не принял решения по поводу поездки на саммит G20. Не хочется «выслушивать какую-то грязь в отношении России», заявил он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В конечном итоге это зависит от ситуации в стране и на Украине, передает пресс-служба Кремля.

Мы же понимаем, в каком мире мы живем. Чего там дурака валять, я скажу прямо: это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации у нас на украинском направлении, это будет зависеть в целом от обстановки в мире <...> Приехать, чтобы выслушивать там какую-то грязь в отношении России со стороны партнеров, которые нас считают агрессорами, хотя сами такими являются, не очень хорошо, — пояснил Путин.

Также он отметил, что у России нет имперских амбиций, мир для стран с такими замашками слишком быстро меняется. В качестве примера глава государства привел тот факт, что если бы сейчас власти взялись восстановить СССР, то его население окажется преимущественно исламским. Чему Россия только рада, поскольку исламское население повышает демографию страны, подчеркнул он.

Также Путин констатировал, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», а те, кто об этом говорит — «тупые, как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции, при этом не гнушаясь дурачить собственное население.