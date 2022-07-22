«Выкручивайтесь»: в ГД выдвинули ультиматум после газовых претензий Шольца Депутат ГД Журова заявила, что Европе придется выкручиваться по вопросу газа

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Европа будет вынуждена выкручиваться в вопросах поставок газа, поскольку теперь «шутки кончились», сказала депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, Брюссель вводит санкции, после которых обвиняют Москву «во всем в чем можно и нельзя», однако требует поставлять энергоресурсы на прежних условиях.

Сами же вводят санкции, а потом начинают рассказывать про кризисы, подорожания и тому подобные сказки. Сейчас нас вообще обвиняют во всем в чем можно и нельзя. То есть мы будем душить вас экономически, но газ будьте любезны поставлять по расписанию. Причем доставляйте его тоже, как хотите, так как мы вам все усложняем, а вы выкручивайтесь, удобно правда же, — сказала Журова.

Депутат Госдумы считает, что теперь настало время Запада «выкручиваться», причем ей «неинтересно как» там будут это делать. По мнению Журовой, Россия долго терпела «хамское отношение».

Боюсь, что выкручиваться в итоге придется именно Европе, причем абсолютно не интересно как. Наша страна и так достаточно терпела подобное хамское отношение, но шутки кончились. И я очень хотела бы посмотреть в их глаза, когда все, это закончится. А в данном случае газ конечно не пахнет, в прочем как всегда, — заявила Журова.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, у Москвы есть все технические возможности для выполнения обязательств, однако она этого не делает.