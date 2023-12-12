«Выглядит глупо»: Пушков оценил слова чешского генерала о войне с Россией Пушков назвал напыщенным и глупым заявление начштаба Чехии о войне с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Пушков

Заявление начальника генштаба Чехии Карела Ржехки о возможной войне с Россией выглядит глупо, написал в своем Telegram-канал сенатор Алексей Пушков. По его словам, чешских военных «раздувает от собственной значимости», поскольку страна входит в НАТО. Однако крупные страны Альянса такой вопрос, как война с РФ, всерьез с Прагой обсуждать не станут.

Решения на этот счет принимаются далеко от Праги. И когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит, — написал Пушков.

Ранее Ржехка заявил, что война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя считается в настоящее время маловероятной. По его словам, избежать потенциального конфликта путем соглашения будет невозможно, поэтому нужно работать над сдерживанием Москвы.

В частности, он предложил запугать Россию, чтобы она осознала бесполезность военных действий против Европы. Ржехка также призвал продолжать оказывать поддержку Украине, утверждая, что это позволяет стране выиграть время для Европы.