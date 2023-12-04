«Все наши мысли с тобой»: Медведев показал мем о поддержке Киева Западом Медведев мемом высмеял позицию стран Запада по поддержке Украины

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале мем, в котором высмеял позицию стран Запада по предоставлению военной помощи Украине. На картинке изображены лидеры США, ФРГ и Франции, которые наслаждаются трапезой и отдыхом.

Все наши мысли с тобой, Украина, — гласит подпись к картинке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя перспективы поддержки Киева западными странами, заявил, что дальнейшая финансовая поддержка Украины — это вопрос самих европейцев. По его словам, членам ЕС становится все сложнее «палить деньги в бездонной украинской бочке».

До этого стало известно, что из-за бюджетного кризиса в Германии Украина рискует не получить обещанную ей ЕС помощь в размере €50 млрд. По данным западных СМИ, Киев может оказаться без поддержки еще и по причине усиления ультраправых партий в Европе, в частности победы правой партии на выборах в Нидерландах.

В середине ноября бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение проекта бюджета на 2024 год. В него были заложены средства, предназначенные для финансовой поддержки Украины. Причиной приостановки обсуждения стало решение Конституционного суда Германии, лишившее правительство ФРГ €60 млрд.