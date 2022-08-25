«Все идет в игнор»: Захарова обвинила Запад в безразличии к смерти Дугиной Захарова обвинила страны Запада в игнорировании расследования смерти Дугиной

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Страны Запада старательно игнорируют переданные Россией данные по расследованию смерти политолога Дарьи Дугиной, заявила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Дугина работала именно в той сфере деятельности, за которой активно следят и охраняют представители либерального сообщества в Европе и США, а потому подобное безразличие лишний раз доказывает предвзятость Запада к России.

Россию призывают провести расследование. Хотя наши правоохранительные органы предоставили весь массив доказательной базы в кратчайшие сроки, фактологической базы, основанной на видео, фотографиях, документальных материалах, подтверждающих тезисы в социальных сетях. Это все идет в игнор, — заявила Захарова.

Также она отреагировала на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной. Ранее та подчеркнула, что не испытывает жалости ни к погибшей Дарье Дугиной, ни к ее отцу. По мнению Захаровой, чешский министр находится в состоянии «абсолютного угара» и не может здраво оценить сказанные вещи.

Это угар, это состояние абсолютно бесконтрольного агрессивного начала во всех их выступлениях, оно не дает им возможности здраво оценивать то, что они говорят. Я уже не говорю о том, что это противоречит всем нормам правовым, это в-принципе аморально само по себе, — высказалась представитель МИД.

Ранее посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в чешский МИД, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст раскритиковал высказывания российского постпреда при ООН Василия Небензи в адрес Чехии. Российский дипломат ранее назвал поддержкой и пропагандой терактов слова министра обороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной.