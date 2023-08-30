ВС России ударом «Искандера» уничтожили вагоны ВСУ с боеприпасами в ДНР

Фото: МО РФ

Российская армия ударом ракеты «Искандер» уничтожила вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, также ударами БПЛА были уничтожены два пикапа с боевиками в районах совхоза «Октябрь» и Левадного.

Ударом ракеты «Искандер» уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки, — сказал Чехов на видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны России.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 30 августа авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных военных катера с десантом Вооруженных сил Украины в Черном море. По данным ведомства, на катерах находилось до 50 бойцов ВСУ, их судьба неизвестна.

До этого в российском военном ведомстве сообщали, что истребитель морской авиации сбил дрон Вооруженных сил Украины в небе над Черным морем. Украинское командование планировало использовать беспилотник самолетного типа для нанесения ударов по объектам, расположенным на российской территории.

Также Минобороны России 28 августа сообщило, что у побережья Крыма системы противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету. В оборонном ведомстве уточнили, что боеприпас уничтожили в районе 11:30 по московскому времени над акваторией Черного моря у побережья Крыма.