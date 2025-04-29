ВС России заняли новый населенный пункт Минобороны: российская армия заняла Дорошовку в Харьковской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Армия России заняла населенный пункт Дорошовка, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, населенный пункт расположен в Харьковской области. Работу выполнила Западная группировка войск.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области, — сообщили в министерстве.

Ранее российские военные заняли Олешню на территории Курской области. В Минобороны РФ сообщали, что в операции участвовали бойцы Северной группировки войск.

Ведомство также представило кадры работы ВС РФ в ходе освобождения курского села Гуево. Бойцы группировки войск «Север» заняли населенный пункт и захватили ключевые позиции противника в рамках операции по выдворению ВСУ из региона.

23 апреля стало известно, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР. В Минобороны сообщили, что работу выполнили солдаты группировки войск «Южная».

28 апреля Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Каменка в Харьковской области. В пресс-службе Минобороны уточнили, что задачу выполнили подразделения Западной группировки войск. Противник потерял более 240 солдат.