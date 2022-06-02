«Вряд ли возможно»: Песков о скором присоединении Донбасса к России Песков: проведение референдума о присоединении Донбасса к России в нынешних условиях невозможно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в скором присоединении ЛНР и ДНР к России. По его словам, проведение референдума в нынешних условиях маловероятно, так как для этого необходимо сначала обеспечить безопасность республик Донбасса, передает РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что решение о референдумах должна приниматься не Москвой, а жителями республик.

Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о референдуме]. Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России выразил уверенность в том, что жители ДНР и ЛНР, Херсонской области и Запорожья сами примут наилучшее решение о своем будущем.