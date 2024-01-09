Воробьев рассказал о национализации заморозившей Подольск котельной Губернатор Воробьев: заморозившая Подольск котельная перейдет Подмосковью

Фото: СК РФ

Московская область получило право взять в свое ведение частную котельную в Климовске, на которой произошла масштабная авария, оставившая без тепла и света в 20-градусные морозы 173 жилых дома в городском округе Подольск, сообщает «360» со ссылкой на заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На заседании правительства региона губернатор уточнил, что собственники патронного завода, где случилась остановка котла, сейчас находятся за границей, и по решению президента начался процесс национализации предприятия.

По решению президента сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную, — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что котельная, которая отапливала 22 тысячи человек, находится на территории частного режимного предприятия, куда ограничен допуск городских специалистов ЖКХ. Как подчеркнул глава региона, выяснилось, что котельная управляется «из рук вон плохо»: на ней практически отсутствовал квалифицированный персонал, вызывают нарекания также ее возраст и состояние. Кроме того, по словам Воробьева, информация об основной неполадке — остановке котла — поступила в единую диспетчерскую службу с большой задержкой, которая составила около семи часов.

Губернатор пообещал, что теплоснабжение всех домов Климовска, пострадавших от аварии на котельной, должно быть восстановлено к вечеру 9 января.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после масштабной аварии, лишившей тепла и света десятки тысяч людей в подмосковном Подольске. Был задержан замглавы Подольска. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Также задержан начальник котельной.