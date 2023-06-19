Воробьев призвал решить проблему заброшенных строек в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев призвал решить проблему заброшенных строек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам городов региона в ходе заседания правительства и призвал их решить проблему заброшенных строек. По его словам, недостроенные здания «справедливо беспокоят» жителей Московской области, так как они угрожают жизни и безопасности населения, пишет «360». Глава Подмосковья отметил, что недавно посетил Ступино и остался недоволен наличием заброшенной стройки вблизи будущей школы.

Жителей справедливо беспокоят все долгострои и заброшенные стройки, особенно когда эта нелепость, позволю так сказать, — в центре городов. Последняя поездка — в Ступино. Там мы строим школу, но прямо рядом стоит недостроенный торговый центр, где дети так или иначе попадают на площадку, что угрожает здоровью и безопасности, — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, похожая ситуация наблюдается в Павловском Посаде. Там жители пожаловались на заброшенное здание на центральной привокзальной площади. Воробьев объяснил, что в большинстве случаев необходимо правильное взаимодействие глав городских округов с правительством. Игнорирование проблемы приводит к снижению темпов развития региона. Он также призвал глав Долгопрудного и Лосино-Петровского принять решения по заброшенным домам культуры.

В начале мая в Ростовской области 13-летний подросток погиб под рухнувшей бетонной плитой в заброшенном здании. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, строение принадлежит муниципалитету.